Первые секунды взрыва на магистральном газопроводе в Дагестане попали на видео

Первые секунды взрыва на магистральном газопроводе в Кизилюрте попали на видео

Первые секунды взрыва на магистральном газопроводе в дагестанском Кизилюрте попали на видео. Запись опубликовал Telegram-канал Mash.

О взрыве рядом с автозаправочной станцией в российском городе стало известно ранее во вторник, 9 июня. В сети распространились кадры, на которых видно, что пожар охватил значительную территорию — зарево можно наблюдать за несколько километров от места происшествия.

По предварительной информации, причиной взрывов могла стать утечка газа. По данным местных властей, из-за пожара жителей нескольких населенных пунктов экстренно эвакуировали.