Сбежавшая собака присоединилась к стае койотов

В США присоединившуюся к койотам собаку вернули владельцам спустя год после побега

В США собака по кличке Ругер вернулась к семье спустя год после побега благодаря неравнодушному прохожему. Об этом пишет Dog Time.

В мае 2025 года Ругер был в парикмахерской вместе с хозяином. Когда кто-то из посетителей открыл дверь, пес выскочил на улицу. Его тут же принялись искать, но все было тщетно.

Незнакомцы сообщали владельцам, что видели Ругера рядом с полем для гольфа, где за ним даже стали присматривать сотрудник гольф-клуба. Служба контроля за животными пыталась его поймать, но он все время сбегал. Через некоторое время и вовсе обнаружилось, что Ругер присоединился к стае койотов.

Только спустя год случайному прохожему удалось накинуть на собаку поводок. Он тут же позвонил специалистам, но к моменту их прибытия Ругер успел сбежать. Тем не менее в этот раз псу не удалось далеко уйти, и его наконец поймали.

Уже на следующий день Ругер вернулся домой. По словам владельцев, он снова привыкает к жизни в помещении. Теперь они следят за ним особенно внимательно.

Ранее сообщалось, что жительница США Джорджин воссоединилась с собакой по кличке Форк-Кэл спустя 11 лет после ее исчезновения. Ее нашел неравнодушный прохожий.

