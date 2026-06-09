Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:42, 9 июня 2026Экономика

Россиянам рассказали о самой короткой ночи в году

Московский планетарий: Ночь с 21 на 22 июня будет самой короткой в этом году
Виктория Клабукова

Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

Ночь с 21 на 22 июня окажется самой короткой в этом году. Об этом агентству РИА Новости напомнили в Московском планетарии.

В 2026 году день летнего солнцестояния в Северном полушарии придется на 21 июня. Таким образом, 21 июня будет зафиксирован самый длинный световой день, а ночь на 22 июня станет самой короткой и продлится всего 6 часов 27 минут.

Ранее россиян предупредили о редком явлении, которые можно наблюдать в июне. Речь идет о сближении Венеры и Юпитера. Планеты окажутся рядом друг с другом уже во вторник, 9 июня, их можно будет увидеть в сумеречном небе невооруженным глазом. 15 июня к этим двум планетам добавится Меркурий, а 17 июня — Луна.

В июне также начинается сезон серебристых облаков — это самые высокие и крайне разреженные облака в атмосфере Земли, на фоне зари они кажутся светящимися. Лучше всего их можно будет увидеть в районах, где наступают навигационные сумерки и не прекращаются астрономические.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Абрамович может быть услышан». Почему российский миллиардер посетил Украину и как в Киеве оценивают его встречу с Зеленским?

    Декоратор смастерила необычный головной убор и восхитила стилиста Рогова в сети

    Допуск Абрамовича к переговорам по Украине объяснили

    Диетолог предложила добавить в рацион «зеленое золото» для оздоровления организма

    Москвичам назвали срок схода «пуховых сугробов»

    Туск выступил против льгот для Украины на пути в ЕС

    Миранчук назвал главных фаворитов чемпионата мира-2026

    Цискаридзе объяснил необходимость псевдонима в театре

    Премьер европейской страны признался в бешенстве из-за заявлений Зеленского

    Швыдкой увидел начало позитивного пути в одном действии США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok