Россиянам рассказали о самой короткой ночи в году

Московский планетарий: Ночь с 21 на 22 июня будет самой короткой в этом году

Ночь с 21 на 22 июня окажется самой короткой в этом году. Об этом агентству РИА Новости напомнили в Московском планетарии.

В 2026 году день летнего солнцестояния в Северном полушарии придется на 21 июня. Таким образом, 21 июня будет зафиксирован самый длинный световой день, а ночь на 22 июня станет самой короткой и продлится всего 6 часов 27 минут.

Ранее россиян предупредили о редком явлении, которые можно наблюдать в июне. Речь идет о сближении Венеры и Юпитера. Планеты окажутся рядом друг с другом уже во вторник, 9 июня, их можно будет увидеть в сумеречном небе невооруженным глазом. 15 июня к этим двум планетам добавится Меркурий, а 17 июня — Луна.

В июне также начинается сезон серебристых облаков — это самые высокие и крайне разреженные облака в атмосфере Земли, на фоне зари они кажутся светящимися. Лучше всего их можно будет увидеть в районах, где наступают навигационные сумерки и не прекращаются астрономические.