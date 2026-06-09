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11:42, 9 июня 2026Россия

Стало известно о смерти переименовавшего себя в Исуса Христа россиянина

Переименовавшего себя в Исуса Христа жителя Казани нашли без признаков жизни в квартире
Майя Назарова

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Жителя Казани, переименовавшего себя в Исуса Христа, нашли без признаков жизни в квартире на улице Шамиля Усманова. О смерти россиянина стало известно Telegram-каналу Mash.

По данным издания, 46-летний мужчина в последнее время много пил и почти не выходил из дома. Его соседи пожаловались на неприятный запах, исходивший из квартиры. Они вызвали сотрудников правоохранительных органов, те вскрыли дверь и обнаружили владельца жилища, не подававшего признаков жизни.

Случившееся, как утверждает Mash, никак не связано с криминалом. Казанец переименовал себя в честь Исуса Христоса из-за эзотерики и нумерологии, которыми слишком увлекся. В этом году прокуратура обязала его вернуть настоящее имя — Евгений Петрович Чекулаев.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге в заваленной хламом квартире нашли мужчину без признаков жизни.

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