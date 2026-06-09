Трамп высказался об участии США в восстановлении инфраструктуры Ирана

Трамп: США будут вовлечены в восстановление инфраструктуры Ирана

Президент США Дональд Трамп в беседе с ABC News допустил, что Вашингтон будет вовлечен в восстановление инфраструктуры Ирана, которая была разрушена в результате конфликта. Об этом сообщает ТАСС.

«Знаете ли, они говорят о триллионе долларов, а возможно, и больше. Поэтому мы, вероятно, будем вовлечены в восстановление, в помощь восстановлению», — подчеркнул глава Белого дома.

Журналист задал вопрос, будет ли это похоже на план Маршалла, который подразумевал помощь Соединенных Штатов странам Европы после Второй мировой войны. Трамп ответил утвердительно, добавив, что при этом США получат половину иранской нефти.

Ранее Трамп пригрозил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху оставить его один на один против Ирана, если он не остановит удары по Исламской Республике. По его словам, пять стран попросили его надавить на Нетаньяху.