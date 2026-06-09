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07:45, 9 июня 2026Путешествия

Тревел-блогер описал одну особенность жизни в Мексике словами «россиянам это понравится»

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева
СюжетНаселение России:

Фото: Wirestock / Magnific

Тревел-блогер Александр побывал в Мексике и описал одну особенность жизни там словами «россиянам это понравится». Своим мнением он поделился в личном блоге «#делайчехочешь» на платформе «Дзен».

Автор материала объяснил, что Мексика очень напоминает Россию в вопросах отношения населения к мистике. К примеру, в мексиканских городах часто встречаются объявления об услугах по очищению энергии, снятию сглаза и прочим ритуалам.

«У нас ведь ровно то же самое. Только называется чуть иначе. Бабушки, которые "заговаривают". Святая вода. Сглаз», — добавил молодой человек.

Ранее Александр рассказал, как покинул США со словами «рад, что не попал в тюрьму». Он путешествовал по разным американским штатам и столкнулся с бюрократическими проблемами.

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