В Кремле отреагировали на разговор Зеленского с Уиткоффом и Кушнером

Песков: США пока не доводили до России детали разговора Уиткоффа и Кушнера с Зеленским

США пока не доводили до России детали разговора спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера с главой Украины Владимиром Зеленским. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Он же только что был, пока не доводили», — отметил представитель Кремля.

По его словам, переговорщики от Вашингтона оперативно проинформируют Москву о содержании разговора с Зеленским, если там были новации, требующие передачи российской стороне.

Ранее Зеленский сообщил, что провел «очень позитивный» разговор с Уиткоффом и Кушнером. Он поблагодарил Вашингтон за готовность работать максимально активно в ближайшие недели, чтобы «дать толчок дипломатии» для завершения конфликта на Украине.