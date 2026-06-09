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13:22, 9 июня 2026Мир

В Кремле отреагировали на разговор Зеленского с Уиткоффом и Кушнером

Песков: США пока не доводили до России детали разговора Уиткоффа и Кушнера с Зеленским
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)
СюжетЗавершение конфликта на Украине

Фото: Jacquelyn Martin / Pool / Getty Images

США пока не доводили до России детали разговора спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера с главой Украины Владимиром Зеленским. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Он же только что был, пока не доводили», — отметил представитель Кремля.

По его словам, переговорщики от Вашингтона оперативно проинформируют Москву о содержании разговора с Зеленским, если там были новации, требующие передачи российской стороне.

Ранее Зеленский сообщил, что провел «очень позитивный» разговор с Уиткоффом и Кушнером. Он поблагодарил Вашингтон за готовность работать максимально активно в ближайшие недели, чтобы «дать толчок дипломатии» для завершения конфликта на Украине.

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