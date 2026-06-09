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19:30, 9 июня 2026Россия

В Крыму отреагировали на удар ВСУ по мосту на границе с регионом

Константинов заявил, что в Крыму справятся с вызовами после удара ВСУ по мосту у Чонгара
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Глава крымского парламента Владимир Константинов отреагировал на удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по мосту в районе населенного пункта Чонгар Херсонской области, заявив, что в Крыму справятся с новыми вызовами. Его слова приводит РИА Новости.

Парламентарий также выразил мнение, что действия ВСУ связаны с раздражением в Киеве относительно статуса полуострова.

«Они [ВСУ] стремятся нанести Крыму урон и создать сложности с логистикой. Это тактика негодяев, которой они занимаются с 2014 года, пытаясь сделать как можно больше нам гадостей. Это очередная попытка нам навредить и остановить Крым в развитии. Но мы преодолеем все вызовы», — обозначил Константинов.

Ранее сообщалось, что в результате ночной атаки украинских беспилотников оказалось повреждено мостовое полотно в районе населенного пункта Чонгар. В целях безопасности движение через АПП «Джанкой» временно перекрыли.

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