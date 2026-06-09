В Минобороны сообщили о новой 12-часовой атаке ВСУ на регионы России

Минобороны: Над регионами России за 12 часов сбили 292 беспилотника ВСУ

Над регионами России за 12 часов сбили 292 украинских беспилотника. О новой массированной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщили в Министерстве обороны.

По данным оборонного ведомства, атака была совершена в период с 8:00 до 20:00 по московскому времени с помощью беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Под ударом оказались территории Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Псковской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, а также Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым. Кроме того, дроны сбивали над акваторией Черного моря.

Ранее сообщалось, что в ночь на 9 июня средства противовоздушной обороны сбили над Россией 140 беспилотников ВСУ. Под удар попали восемь регионов.