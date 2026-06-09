Верховный суд не захотел пересматривать спор AstraZeneca и «Акрихина»

«Право на здоровье»: ВС РФ отказал AstraZeneca в передаче кассационной жалобы

Судебное решение, вынесенное по спору компаний AstraZeneca и «Акрихин», не будет пересмотрено. Об этом сообщил Telegram-канал «Право на здоровье».

По его данным, Верховный суд отказал AstraZeneca в передаче кассационной жалобы на рассмотрение коллегии по делу, которое связано с обращением дженерика дапаглифлозина от «Акрихина».

Этому вердикту предшествовали обращения AstraZeneca в министерства здравоохранения Иркутской области и Республики Ингушетия, в которых компания заявляла, что предложение дженериков дапаглифлозина для государственных закупок может рассматриваться как нарушение ее патентных прав. С такими доводами не согласился «Акрихин», напомнивший, что патенты, на которые ссылалась AstraZeneca, прекратили действие, а соответствующие изобретения перешли в общественное достояние.

Дело дошло до Суда по интеллектуальным правам, который расценил действия AstraZeneca как акт недобросовестной конкуренции. Компания пыталась обжаловать это решение в Верховном суде, но, как сказано выше, не преуспела в этом.

В декабре прошлого года сообщалось, что суд признал AstraZeneca злоупотребившей правом при получении нового патента и обязал компанию воздержаться от создания препятствий при введении в оборот дженерика.