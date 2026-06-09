Врач ответил на вопрос о возможности заболеть ОРВИ из-за сквозняка

Профессор Краснов назвал заблуждением суждение о том, что заболеть ОРВИ можно от сквозняка

Профессор, доктор медицинских наук Виктор Краснов ответил в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» на вопрос о том, можно ли заболеть ОРВИ из-за сквозняка. Выпуск с объяснением специалиста доступен на платформе «Смотрим».

Краснов назвал это суждение общепринятым заблуждением. Он напомнил, что заболевания такого вида развиваются из-за попавшей в организм вирусной инфекции, а не из-за переохлаждения.

Однако специалист подчеркнул, что сквозняк может ослабить иммунитет, из-за чего вирусам будет легче проникнуть в организм и спровоцировать развитие болезни. «И человек заболевает. Но это все-таки не простудное заболевание, а вирусная инфекция», — заключил Краснов.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что не следует делать трагедию из ОРВИ. По его словам, справиться с недугом можно за несколько дней.