Доктор Мясников призвал россиян не делать трагедии из одной болезни

Врач Александр Мясников призвал россиян не делать трагедию из простуды
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Yurii_Yarema / Shutterstock / Fotodom

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников призвал россиян не делать трагедию из одной болезни. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия», выпуск которой доступен на платформе «Смотрим», он заявил, что нужно спокойно относиться к простуде.

«Не делайте вы из этого трагедии. Заболели [ОРВИ], ну слушайте, легла дома, полежала три-четыре дня. Нет [высокой] температуры — ты уже не заразная, уже делай что хочешь», — порассуждал Мясников.

Доктор также напомнил, что при простуде нужно поддерживать оптимальный уровень влажности дома, проветривать комнаты, а также есть легкую пищу, например куриный бульон.

Ранее Мясников прокомментировал популярный миф об иммунитете. Специалист рассказал, можно ли укрепить здоровье при помощи таблеток.

Перед этим Мясников рассказал о влиянии куриного супа на течение простуды. Доктор привел результаты исследования, где сравнивали действие этого блюда с противовирусными препаратами.

.
