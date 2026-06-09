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08:55, 9 июня 2026Россия

ВСУ ударили по автомобилю с мирным жителем в российском регионе

Мужчина получил ранения при атаке дрона ВСУ на автомобиль в белгородском селе Доброе
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В районе села Доброе Белгородской области мирный житель получил ранения в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Транспортное средство повреждено. Мужчину со множественными осколочными ранениями голени доставили в Шебекинскую центральную районную больницу.

В ночь c 8 на 9 июня средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 140 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Под удар попали восемь российских регионов. До этого ВСУ совершили атаку на жилые объекты и инфраструктуру Энергодара в Запорожской области.

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