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22:32, 9 июня 2026Россия

Живущие рядом с местом ЧП в Дагестане начали возвращаться в дома

В Дагестане живущие рядом с местом ЧП на газопроводе начали возвращаться в дома
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: РИА Новости

Ситуация на месте возгорания магистрального газопровода в Кизилюртовском районе Дагестана стабилизирована. Об этом ТАСС сообщил глава района Магомед-Гаджияв Кадиев.

Жители, которые были эвакуированы из-за происшествия, начали возвращаться в свои дома, отметил он.

«Из села Нижний Чирюрт было эвакуировано до 200 человек, все они разместились у родственников. Однако текущая обстановка на месте происшествия позволяет вернуть их в дома, ситуация стабилизирована. Люди начали возвращаться в дома», — подчеркнул Кадиев.

О взрыве рядом с автозаправочной станцией в российском городе стало известно ранее во вторник, 9 июня. В сети распространились кадры, на которых видно, что пожар охватил значительную территорию — зарево можно наблюдать за несколько километров от места происшествия.

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