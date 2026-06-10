Армия России поразила военно-морскую базу ВСУ

Минобороны: Армия России поразила военно-морскую базу и склады боеприпасов ВСУ

Армия России поразила военно-морскую базу и склады боеприпасов и горючего Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в ходе очередного брифинга Минобороны РФ.

В ведомстве рассказали, что российские войска также ударили по пунктам временной дислокации противника и наемников в 148 районах.

Кроме того, было нанесено поражение по местам запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего радиуса действия, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований, отметили в Минобороны.

До этого стало известно, что в ночь с 9 на 10 июня российские средства противовоздушной обороны (ПВО) отражали массированный налет беспилотников. Под ударом оказались 20 регионов. На подлете к Москве было уничтожено 43 дрона, указал мэр столицы Сергей Собянин.