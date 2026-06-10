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14:20, 10 июня 2026Культура

Лолита нашла замену сексу

Певица Лолита Милявская заявила, что заменила занятия сексом работой на сцене
Андрей Шеньшаков

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Певица Лолита Милявская призналась, что нашла замену занятиям сексом. Ее комментарий выложил блогер Олег Пилягин в своем Telegram-канале.

Милявская заявила, что работа заменила ей физиологические потребности.

«Я вышла из большого секса, из маленького тоже вышла! Это сублимация: длиннее любого оргазма. Намного длиннее. Послушайте женщину в 62 года! Мне не с кем заниматься сексом, поэтому я им не занимаюсь», — рассказала Лолита.

Ранее Лолита призналась в новой необычной зависимости в попытках бросить курить. При этом она так и не смогла отказаться от сигарет, хотя стала курить значительно реже.

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