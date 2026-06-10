Названы настоящие авторы переданного Зеленским Путину письма

Военный эксперт Матвийчук назвал письмо Зеленского Путину «работой Лондона, англосаксов»

Письмо президенту России Владимиру Путину, возможно, написал не украинский лидер Владимир Зеленский. Таким мнением поделился военный эксперт Анатолий Матвийчук, его слова передает «Царьград».

«Думаю, это, скорее всего, работа Лондона, англосаксов, которые подсунули Зеленскому вот этот пасквиль, а он его озвучил. Как якобы свое письмо к президенту Путину», — сказал специалист.

Матвийчук добавил, что настораживает и содержание письма. Так, в нем призывают не к немедленному прекращению боевых действий и переговорам, а к прекращению боевых действий на период переговоров. По его мнению, это способ потянуть время. Кроме того, эксперт отметил, что, судя по тексту, нет цели и готовности обсуждать какие-то конкретные действия.

Как заявил собеседник «Царьграда», письмо не что иное, как «пиар-акция, призванная переложить вину на Путина: якобы это он не хочет мира».

4 июня Зеленский опубликовал открытое письмо Путину с призывом начать прямой переговорный процесс между Украиной и Россией. Он предложил провести личную встречу для обсуждения завершения конфликта. Письмо было передано в обычном служебном порядке, уточнил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Российский лидер сказал, что бегло посмотрел письмо украинского политика. Путин отметил, что никогда не отказывал во встрече с ним, но на данный момент не видит в этом смысла.

Помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что письмо содержало несколько страниц хамства. В свою очередь, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя считает, что упомянутое сообщение является не мирной инициативой, а «неуклюжей провокацией, призванной закамуфлировать предпринимаемые Киевом отчаянные попытки сорвать любые переговоры» по урегулированию конфликта. Советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков назвал письмо клоунской выходкой. Песков заявил, что Зеленский хочет напоминать Рэмбо, но у него не получается.