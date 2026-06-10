Россиянам дали советы по обустройству небольших квартир

Дизайнер Антелава: В небольшую квартиру надо выбирать мебель по индивидуальным меркам

Дизайнер, руководитель отдела по работе с архитекторами ателье мебели Mr.DOORS Вероника Антелава дала россиянам советы по обустройству квартиры небольшого метража, которые помогут избежать лишних трат. Своими рекомендациями она поделилась с «Лентой.ру».

Прежде всего Антелава посоветовала использовать все имеющееся пространство с точки зрения эргономики. «В небольшую квартиру надо выбирать мебель по индивидуальным меркам. Она идеально впишется в пространство и позволит не только максимально грамотно заполнить полезную площадь, но и получить достаточное количество систем для хранения всего необходимого», — объяснила специалист. Кроме того, по ее словам, важно не забывать использовать вертикальное пространство, предусматривая корпусную мебель от пола до самого потолка. Это не только визуально «поднимет» потолок, но и даст дополнительную зону для хранения.

Еще одна рекомендация дизайнера — сделать пространство гибким с помощью модульных диванов, складных столов, трансформируемых перегородок. Они позволят менять пространство под различные жизненные сценарии: работу, прием гостей или занятия спортом.

Кроме того, добавила Антелава, обладатели малометражек должны более тщательно подходить к выбору отделочных материалов, интерьерных решений, мебели, чтобы пространство как можно дольше оставалось презентабельным. В этом случае переплатить за качество, а значит, долговечность, будет более оправданной инвестицией, чем регулярно заниматься ремонтом, уверена она.

Ранее Антелава назвала любимые интерьерные стили у россиян. По ее словам, соотечественники предпочитают оформлять жилье в стиле ар-деко и минимализм.