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15:04, 10 июня 2026Путешествия

Туристка заразилась смертельно опасным заболеванием после укуса комара и не выжила

PN: Туристка заразилась энцефалитом после укуса комара в Австралии и не выжила
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: hxdbzxy / Shutterstock / Fotodom

Путешествующая по Австралии туристка подхватила смертельно опасное заболевание после укуса комара. Об этом сообщило издание PerthNow (PN).

78-летняя путешественница из Перта отправилась на север страны в мае 2026 года. Во время поездки она заразилась редким вирусом энцефалита долины Мюррей. 7 июня стало известно, что женщина не выжила.

Ведущий научный сотрудник Министерства здравоохранения Западной Австралии доктор Эндрю Джардин напомнил, что вакцины от этой инфекции нет. Единственный способ предотвратить заражение — избегать укусов комаров. «Сезон дождей на севере Западной Австралии, а также период сразу после него, являются временем наибольшего риска для активности вирусов, передаваемых комарами», — отметил Джардин.

Ранее россиянка поехала в Южную Африку и стала первой заразившейся лихорадкой денге. Женщина стала жаловаться на сильную слабость и высокую температуру после возвращения домой.

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