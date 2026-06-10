Украинский миллиардер испортил отдых сотне россиян в Турции

Mash: Украинский миллиардер отметил день рождения в Белеке и испортил отдых россиянам

Украинский миллиардер испортил отдых сотне россиян в отеле Белека, Турция. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Именинником оказался 70-летний Вячеслав Капустин, который бурно отметил юбилей 9 июня в отеле Gloria Serenity в Белеке. Известно, что он является генеральным директором мясоперерабатывающей фабрики «Алан» и членом попечительского совета местной еврейской общины.

На празднике в банкетном зале собрались десятки друзей и родных. Капустин заплатил за торжество около 200 тысяч евро (около 16,5 миллиона рублей). В итоге миллиардер не дал спать около 1,5 тысячи отдыхающих не только в Gloria Serenity, но и в соседнем Gloria Golf. Так, один из россиян пожаловался, что потратил на отдых около 800 тысяч рублей за 10 дней, однако сон в одну ночь Капустин ему полностью сорвал. По его словам, администрация лишь принесла извинения и подарила жалующимся пляжные сумки.

Ранее сообщалось, что россияне начали эвакуироваться с пляжей в Египте из-за сильнейшей за несколько лет песчаной бури. Все запланированные экскурсии были отменены.