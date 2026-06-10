Похищенные в Москве украшения с бриллиантами и коллекция швейцарских часов попали на видео

Сыновей кардиохирурга Пироговского центра и главы СБ фармкомпании обвинили в мошенничестве

В Москве обвинили в мошенничестве несовершеннолетних сыновей кардиохирурга Пироговского центра и начальника службы безопасности (СБ) фармацевтической компании, которых обманом заставили поучаствовать в краже драгоценностей из сейфа. Об этом сообщает Telegram-канал Mash и публикует видео пропавших ценностей.

На кадрах видны украшения с бриллиантами и коллекция швейцарских часов, которые были похищены из сейфа. Его вскрыли болгаркой подростки, также показаны металлический шкаф и юноши, которые заходят в подъезд жилого дома.

Их обманули телефонные мошенники, используя схему с якобы взломанным аккаунтом на портале Госуслуг. Под угрозой привлечения к уголовной ответственности молодых людей заставили вынести серьги с бриллиантами, золотые цепочки, часы Harry Winston, Audemars Piguet, 15 тысяч евро и миллион рублей. Ущерб от кражи оценивается в 40 миллионов рублей.

Ранее россиян предупредили, что мошенники обманывают подростков, увлекающихся играми, предлагая им якобы бесплатно получить уникальные игровые предметы, побуждая устанавливать вредоносные приложения.