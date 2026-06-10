В МИД описали участие страны НАТО в конфликте на Украине фразой «мы все видим»

Захарова: Соглашение по БПЛА говорит о росте вовлеченности Канады в конфликт на Украине

Соглашение по производству беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Канады говорит о росте вовлеченности Оттавы в украинский конфликт. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Киевский режим прячет от российских ударов необходимый им стратегический запас военных ресурсов на другом континенте и в третьих странах, в данном случае в Канаде, которая якобы стороной конфликта не является. (...) Мы все видим, мы все знаем, мы делаем соответствующие выводы», — отметила дипломат.

Захарова подчеркнула, что Москва оставляет за собой право ответить на решение Канады. По ее словам, Россия намерена опубликовать адреса размещенных в стране производств беспилотников для ВСУ.

Ранее посол России в Канаде Олег Степанов заявил, что планы Оттавы по производству дронов для ВСУ свидетельствуют о ее переходе на новый уровень вовлеченности в украинский кризис.