На дорогах Узбекистана появится йўлчироқ

В Узбекистане заменят светофор на йўлчироқ

В Узбекистане заменят иностранные термины на узбекскую версию слов. Соответствующий законопроект был принят на заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса.

Документ направлен на очищение государственного языка от иностранных заимствований и устранение разночтений в терминологии.

Вместо некоторых слов, например, «светофор», «аванс», «пароль», «отвертка», предлагается ввести термины на узбекском языке. Узбекский язык исторически вобрал большое количество заимствований из арабского, персидского, русского и других языков. Многие термины, используемые как в повседневности, так и в официальных документах, имеют иностранное происхождение.

Власти республики в последние годы последовательно продвигают расширение использования узбекских аналогов и унификацию терминологии.