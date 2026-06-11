Мерц сделал заявление о вступлении Украины в Евросоюз

Мерц: Украина не будет участвовать в заседаниях Совета ЕС и Совета министров ЕС

Предлагаемое ассоциированное членство Украины в Европейском союзе (ЕС) будет означать участие Киева в заседаниях Совета ЕС и Совета министров. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, сообщает Reuters.

По его словам, Украина также получит статус европейского комиссара без права голоса. Глава немецкого правительства отметил, что целью Германии остается справедливый и прочный мир для Украины, который также учитывает интересы безопасности ФРГ.

Ранее глава МИД Венгрии Анита Орбан заявила, что возможное вступление в Европейский союз Украины, как и любой другой страны, должно основываться на ее заслугах. Дипломат отметила, что все должны соответствовать одним и тем же критериям и реализовывать их.