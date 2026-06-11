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11:22, 11 июня 2026Культура

Раскрыто состояние Буйнова на фоне сообщений об инсульте

Директор Александра Буйнова опроверг сообщения о проблемах певца со здоровьем
Ольга Коровина

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Директор народного артиста России Александра Буйнова Сергей Пудовкин опроверг информацию о перенесенном им инсульте. Его слова приводит «Газета.Ru».

Представитель певца поблагодарил журналистов за беспокойство и отметил, что у Буйнова все прекрасно. Он добавил, что считает неприличным обсуждение здоровья музыканта в медиа.

По словам Пудовкина, 11 июня исполнитель даст концерт вместе со своими внуками. Также в его расписании указано участие в телепроекте в качестве члена жюри. «Это к вопросу о реальном состоянии артиста. Дай Бог нам всем так себя чувствовать», — подчеркнул директор Буйнова.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что 76-летний Буйнов перенес инсульт. До этого артист, у которого обнаружили рак предстательной железы, назвал свою тяжелую болезнь наказанием за предательство женщин. Он добавил, что из-за этого его восприятие болезни «не было таким сильным», как у окружения.

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