Россиянам назвали помогающий при запоре салат из трех продуктов

Врач Агапкин заявил, что салат из свеклы и чернослива с маслом помогает при запорах

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин назвал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» салат из трех продуктов, помогающий при запоре. Выпуск с рекомендацией медика доступен на платформе «Смотрим».

По словам специалиста, в таком блюде должны содержаться свекла и чернослив. Заправлять этот салат Агапкин предложил оливковым маслом. В таком блюде, объяснил врач, будет много клетчатки, необходимой для более активного сокращения стенок кишечника. «Эта вся масса механически изнутри давит на стенки кишечника, растягивает их, стимулирует рецепторы и заставляет стенки кишечника естественным образом сокращаться», — заявил он.

Реабилитолог подчеркнул, что для борьбы с запором достаточно будет съесть 200-250 граммов такого блюда. После этого приема пищи Агапкин также посоветовал выпить стакан воды или чашку чая, что также помогает при проблемах со стулом.

Ранее врач Татьяна Шаповаленко назвала неочевидные причины, провоцирующие запор. К ним она отнесла привычки есть на бегу и плохо пережевывать пищу.