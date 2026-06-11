Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:24, 11 июня 2026Интернет и СМИ

Россиянам назвали помогающий при запоре салат из трех продуктов

Врач Агапкин заявил, что салат из свеклы и чернослива с маслом помогает при запорах
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Frendy beni / Shutterstock / Fotodom

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин назвал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» салат из трех продуктов, помогающий при запоре. Выпуск с рекомендацией медика доступен на платформе «Смотрим».

По словам специалиста, в таком блюде должны содержаться свекла и чернослив. Заправлять этот салат Агапкин предложил оливковым маслом. В таком блюде, объяснил врач, будет много клетчатки, необходимой для более активного сокращения стенок кишечника. «Эта вся масса механически изнутри давит на стенки кишечника, растягивает их, стимулирует рецепторы и заставляет стенки кишечника естественным образом сокращаться», — заявил он.

Реабилитолог подчеркнул, что для борьбы с запором достаточно будет съесть 200-250 граммов такого блюда. После этого приема пищи Агапкин также посоветовал выпить стакан воды или чашку чая, что также помогает при проблемах со стулом.

Ранее врач Татьяна Шаповаленко назвала неочевидные причины, провоцирующие запор. К ним она отнесла привычки есть на бегу и плохо пережевывать пищу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «На столе лежит реалистичное решение». Спецпредставитель Путина назвал способ завершить конфликт на Украине немедленно

    Россиянин отправился с женой в поход в горы Сочи и повис на страховочных усах

    Московский студент отработает украденный у лидера «Руки вверх!» Жукова мопед

    Врач подсказал простой способ быстро избавиться от отрыжки

    Стало известно о покушении на бывшего президента постсоветской страны

    Россиянка несколько лет развращала мальчика

    Названа повышающая риск рака печени группа напитков

    Мировые цены на золото упали до минимума с конца ноября

    Стало известно об ограблении храма РПЦ в Тегеране

    Российской школьнице отменили результаты ЕГЭ из-за TikTok

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok