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14:31, 11 июня 2026Экономика

В российском регионе выпустили балобанов

В Хакасии впервые выпустили 38 балобанов из крупнейшего облеточника
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: ФГБУ «Государственный природный заповедник «Хакасский»

В Хакасии завершился первый проект по выпуску в дикую природу соколов-балобанов из крупнейшего в заповедной системе России облеточника. Об этом сообщила пресс-служба фонда «Природа и люди».

После периода адаптации 38 птиц самостоятельно покинули специальный вольер и начали осваивать территорию Хакасского заповедника. Балобан занесен в Красную книгу России. В настоящее время в стране насчитывается не более 1,2 тысячи гнездящихся пар этих хищных птиц.

Ранее в зоопарк Челябинска поселили японского журавля, который находится на грани исчезновения из-за охоты и уничтожения естественных мест обитания. В настоящее время их численность составляет примерно 1,7-2,5 тысячи особей.

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