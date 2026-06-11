В российском регионе выпустили балобанов

В Хакасии впервые выпустили 38 балобанов из крупнейшего облеточника

В Хакасии завершился первый проект по выпуску в дикую природу соколов-балобанов из крупнейшего в заповедной системе России облеточника. Об этом сообщила пресс-служба фонда «Природа и люди».

После периода адаптации 38 птиц самостоятельно покинули специальный вольер и начали осваивать территорию Хакасского заповедника. Балобан занесен в Красную книгу России. В настоящее время в стране насчитывается не более 1,2 тысячи гнездящихся пар этих хищных птиц.

Ранее в зоопарк Челябинска поселили японского журавля, который находится на грани исчезновения из-за охоты и уничтожения естественных мест обитания. В настоящее время их численность составляет примерно 1,7-2,5 тысячи особей.