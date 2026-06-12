Космонавты поздравили россиян с МКС

Космонавты «Роскосмоса» поздравили жителей страны с Днем России с борта МКС

Российские космонавты поздравили с Днем России жителей страны. Обращение с борта Международной космической станции (МКС) опубликовала госкорпорация «Роскосмос» в Telegram.

Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев записали поздравление на фоне государственного флага. «Вместе мы делаем нашу страну лучше, сохраняя ее великое историческое прошлое, и приумножая богатства», — отметил Микаев.

«Роскосмос» отметил, что сотрудники предприятий госкорпорации продолжают дело основателей российской космонавтики. Это подтверждает испытательный пуск ракеты «Союз-5» с самым мощным в мире жидкостным двигателем РД-171МВ.

Ранее стало известно, что многократный рекордсмен и спортсмен-экстремал Сергей Бойцов совершил прыжок с парашютом с башни «Меркурий» на территории «Москва-Сити». Прыжок приурочили к празднованию Дня России.