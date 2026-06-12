Маневр российских спутников сочли новым вызовом для НАТО и Украины

Politico: РФ бросила вызов НАТО на орбите, «запугав» поставляющий снимки Украине спутник

Россия бросила вызов НАТО на орбите, якобы выполнив в прошлом месяце маневр несколькими спутниками. Это выглядело как попытка «запугать» коммерческий аппарат финско‑американской компании, поставляющий снимки Украине и Польше, такое мнение приводится в статье издания Politico.

Это действие со стороны РФ походит на проверку решимости Североатлантического альянса в космосе, где коммерческие технологии давно стали частью конфликтов XXI века, отмечается в материале.

Инцидент вызвал в Соединенных Штатах новый спор о защите спутников, поскольку все признают ее необходимость, однако способы ее реализации остаются неопределенными и политически чувствительными.

Ранее в США заявили о возможных GPS-помехах из космоса от спутника России. Специалисты зафиксировали одновременные кратковременные сбои продолжительностью до 10 секунд.