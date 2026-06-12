Новая деталь российских Су-34 поразила Запад

MWM: На Западе обратили внимание на новый обтекатель российского Су-34

На Западе обратили внимание на новый обтекатель фронтового бомбардировщика Су-34, который установлен за кабиной пилота на фюзеляже. Об этом сообщает издание Military Watch Magazine (MWM).

«Новые снимки не позволяют определить, что именно находится под обтекателем, и, хотя наиболее вероятным вариантом представляются системы спутниковой связи, также не исключено, что там размещено оборудование РЭБ, усовершенствованная антенная решетка или, возможно, ретранслятор связи», — говорится в материале.

По мнению издания, усовершенствованная деталь может значительно повысить эффективность бомбардировщика. Уточняется, что новый обтекатель имеет ключевое значение для обеспечения стабильных каналов связи, особенно при использовании снарядов с высокоточным наведением.

Ранее стало известно, что Международный авиационно-космический салон (МАКС) в 2026 году отменен. Информация о причинах отмены отсутствует.