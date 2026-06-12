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15:18, 12 июня 2026Наука и техника

Новая деталь российских Су-34 поразила Запад

MWM: На Западе обратили внимание на новый обтекатель российского Су-34
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

На Западе обратили внимание на новый обтекатель фронтового бомбардировщика Су-34, который установлен за кабиной пилота на фюзеляже. Об этом сообщает издание Military Watch Magazine (MWM).

«Новые снимки не позволяют определить, что именно находится под обтекателем, и, хотя наиболее вероятным вариантом представляются системы спутниковой связи, также не исключено, что там размещено оборудование РЭБ, усовершенствованная антенная решетка или, возможно, ретранслятор связи», — говорится в материале.

По мнению издания, усовершенствованная деталь может значительно повысить эффективность бомбардировщика. Уточняется, что новый обтекатель имеет ключевое значение для обеспечения стабильных каналов связи, особенно при использовании снарядов с высокоточным наведением.

Ранее стало известно, что Международный авиационно-космический салон (МАКС) в 2026 году отменен. Информация о причинах отмены отсутствует.

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