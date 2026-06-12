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Забота о себе
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14:31, 12 июня 2026Забота о себеЭксклюзив

Россиян призвали не пытаться охладиться пивом в жару

Врач Бутенко: Попытки охладиться пивом в жару увеличивают риск перегрева
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Kristen Prahl / Shutterstock / Fotodom

Попытки охладиться пивом и другим алкоголем в жаркую погоду увеличивают риск перегрева, предупредила гастроэнтеролог «СМ-Клиники» Елена Бутенко. О последствиях этой привычки она рассказала россиянам в разговоре с «Лентой.ру».

«После попадания алкоголя в организм запускается целый ряд реакций, связанных с работой нервной системы. Под действием этанола усиливается выработка нейромедиаторов, в частности адреналина и норадреналина. Это приводит к учащению сердцебиения и расширению кровеносных сосудов. В результате человеку кажется, что тело согревается и по нему разливается тепло», — объяснила Бутенко.

Однако, по словам врача, этот эффект носит временный характер. По мере увеличения дозы спиртного сосудистые реакции меняются, что негативно отражается на кровообращении. Она предупредила, что после первоначального расширения сосудов развивается их спазм, что приводит к ухудшению кровоснабжения внутренних органов. В связи с этим доктор призвала не рассчитывать на охлаждающий эффект даже от холодного пива или вина. Более того, на фоне жары такая сосудистая нагрузка может ухудшить самочувствие, подчеркнула Бутенко.

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Как отметила гастроэнтеролог, расширение сосудов нередко становится причиной головной боли, а в сочетании с высокой температурой окружающей среды риск перегрева организма только возрастает. «Человек может ошибочно считать, что охлаждается, хотя на самом деле его организму становится сложнее поддерживать нормальную терморегуляцию. В результате вероятность перегрева и даже теплового удара увеличивается», — заявила специалист.

Ранее физиолог Александр Калюжин предупредил об опасности безалкогольного пива. По его словам, в нем содержится большое количество сахара, который приводит к ожирению.

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