В Европе порассуждали о связи конфликта на Украине с проблемами ЕС

TEC: Проблемы Европы останутся после завершения конфликта на Украине

Внутренние проблемы стран Европейского союза (ЕС) останутся после завершения конфликта на Украине. О связи украинского кризиса с европейским благополучием порассуждало издание The European Conservative (TEC).

«Конфликт на Украине рано или поздно завершится — будь то за столом переговоров, из-за истощения сил или военным путем. Но даже когда пушки смолкнут, над Европой будет довлеть проблема, назревшая задолго до того, как прогремел первый выстрел», — говорится в публикации.

Автор допустил, что развал европейской цивилизации стартовал до начала боевых действий на Украине. По его мнению, Старому Свету необходимо вернуться к своим корням ради процветания.

Ранее лидер немецкой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель заявила, что Европе и Украине нужен мир с Россией.