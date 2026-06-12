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10:31, 12 июня 2026Забота о себеЭксклюзив

Врач рассказала о неожиданной пользе черешни

Врач Хайкина: Черешня благоприятно влияет на сердечно-сосудистую систему
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Черешня положительно влияет на работу различных систем организма, заявила эндокринолог, нутрициолог «СМ-Клиника» Дарья Хайкина. О неожиданной пользе ягоды она рассказала «Ленте.ру».

Одним из главных преимуществ черешни врач назвала высокое содержание антоцианов — природных соединений, обладающих антиоксидантной и противовоспалительной активностью. Именно они отвечают за насыщенную окраску ягод. По словам врача, благодаря этому регулярное употребление черешни помогает уменьшать выраженность воспалительных процессов и может быть полезна людям, которые периодически сталкиваются с отечностью или дискомфортом в суставах.

Кроме того, черешня благоприятно влияет на сердечно-сосудистую систему, продолжила Хайкина. Это связано с высоким содержанием калия — минерала, необходимого для поддержания нормального артериального давления и полноценной работы сердечной мышцы. «Черешня способствует естественному выведению избытка жидкости из организма, что помогает уменьшить нагрузку на сосуды и сердце. При этом процесс происходит достаточно мягко и не сопровождается значительной потерей других важных микроэлементов», — отметила доктор.

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