Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
12:56, 15 июня 2026Культура

Бузова пожаловалась на «самую адовую ночь с отгрызенным лицом»

Певица Ольга Бузова пожаловалась на боль и адовую ночь после операции на колене
Евгений Шульгин
Евгений Шульгин

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Певица Ольга Бузова рассказала о своем тяжелом восстановлении после травмы колена и операции на ноге. О пережитой «самой адовой» ночи она написала на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Сегодня была самая адовая ночь и боль. Не могла уснуть от боли в колене. Как будто с каждым днем сильнее болит», — призналась артистка.

Бузова также рассказала, что проснулась из-за кошмарного сна: «На меня напали на концерте. И какое-то чудовище сгрызло мне лицо». Она поделилась, что после пробуждения из-за боли не могла уснуть вновь.

Звезде российской эстрады сделали операцию на ноге после того, как она упала в душе и рассекла колено.

Ранее Бузова, выйдя на связь из больницы, охарактеризовала инцидент словами «страшно, больно, обидно».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Командующий люфтваффе пригрозил Калининграду и Санкт-Петербургу

    Посольство высказалось о задержании Британией танкера «теневого флота» России

    В Минобороны отчитались о взятом российскими военными населенном пункте в ДНР

    Китай сочли инфляционной угрозой для мировой экономики

    Российский боец UFC поставил на бой Топурия — Гейджи и выиграл 400 миллионов рублей

    Начавшаяся из-за брошенных окурков массовая драка в Москве попала на видео

    Шансы на очередное снижение ключевой ставки Банка России оценили

    Собирающимся в Европу россиянам сделали важное предупреждение

    Командир «Айдара» пожаловался на гея-уклониста

    Москвичей предупредили о резком похолодании

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok