Бузова пожаловалась на «самую адовую ночь с отгрызенным лицом»

Певица Ольга Бузова пожаловалась на боль и адовую ночь после операции на колене

Певица Ольга Бузова рассказала о своем тяжелом восстановлении после травмы колена и операции на ноге. О пережитой «самой адовой» ночи она написала на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Сегодня была самая адовая ночь и боль. Не могла уснуть от боли в колене. Как будто с каждым днем сильнее болит», — призналась артистка.

Бузова также рассказала, что проснулась из-за кошмарного сна: «На меня напали на концерте. И какое-то чудовище сгрызло мне лицо». Она поделилась, что после пробуждения из-за боли не могла уснуть вновь.

Звезде российской эстрады сделали операцию на ноге после того, как она упала в душе и рассекла колено.

Ранее Бузова, выйдя на связь из больницы, охарактеризовала инцидент словами «страшно, больно, обидно».