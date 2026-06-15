Китай сочли инфляционной угрозой для мировой экономики

Bloomberg: Рост спроса в Китае после открытия Ормуза может привести к удорожанию нефти

Наращивание спроса в Китае после открытия пролива Ормуз может усилить инфляционное давление на мировую экономику. Об этом предупредили обозреватели Bloomberg Чан Шу и Дэвид Ку.

Восстановление добычи и экспорта ближневосточного сырья не будет быстрым, полагают аналитики. На этом фоне глобальное предложение, скорее всего, продолжит оставаться ограниченным, ожидать скорого возвращения к докризисным показателям не стоит.

Повышенный спрос на нефть в Китае после нескольких месяцев падения импорта может привести к очередному скачку глобальных цен на нефть, отмечают эксперты. Это обстоятельство, в свою очередь, усилит инфляционное давление и отложит переход мировых центробанков к снижению процентных ставок, пришли к выводу обозреватели агентства.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о достижении соглашения с Ираном по мирной сделке. Документ, уточнил он, будет подписан в пятницу, 19 июня. Одним из ключевых условий стал отказ Тегерана от блокады Ормузского пролива и взимания пошлин за безопасный проход иностранных судов через эту логистическую артерию.