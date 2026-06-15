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13:19, 15 июня 2026Мир

Лавров высказался о визите послов европейских стран в МИД

Лавров: Послы ФРГ, Британии и Франции на встрече в МИД по Украине ничего нового не сказали
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Послы Германии, Британии и Франции на встрече в МИД по Украине ничего нового не сказали. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-подхода после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

«Ничего нового они не принесли. Но навязчиво пытаются предлагать свои услуги, явно не желая остаться в стороне от процесса», — сказал дипломат.

По его словам, европейцы ошибочно полагают, что России можно выдвигать какие-то ультиматумы.

11 июня послы Германии, Великобритании и Франции в России Александер Ламбсдорф, Найджел Кейси и Николя де Ривьер прибыли в МИД России, где их принял заместитель министра Михаил Галузин. Встреча состоялась по инициативе представителей западных стран.

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