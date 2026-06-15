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17:21, 15 июня 2026Наука и техника

Названа особенность построенных для Тайваня F-16

MWM: Построенные для ВВС Тайваня F-16 получили пять внешних баков
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Ann Wang / Reuters

Истребитель F-16 Block 70, который построили для Военно-воздушных сил (ВВС) Тайваня, получил пять внешних топливных баков. Особенность самолета назвало издание Military Watch Magazine (MWM).

В публикации обратили внимание на первый F-16, построенный для Тайваня. Самолет заметили возле военно-морской базы Форт-Уэрт в Техасе. Истребитель получить три подвесных бака и два конформных бака на фюзеляже.

Автор отметил, что такая конфигурация демонстрирует эволюцию программы F-16. Относительно небольшие габариты самолета ограничивают запас топлива во внутренних баках и радиус действия. «Это делает внешнюю транспортировку топлива практически незаменимой для большинства оперативных задач, особенно в Тихом океане, где операции на большие расстояния считаются жизненно важными», — говорится в материале.

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В мае издание 19FortyFive писало, что экспериментальная версия F-16XL могла нести до 27 ракет. Необычный самолет проиграл F-15E в конкурсе на новый тактический самолет.

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