Названы ключевые проблемы мирной сделки США и Ирана

Востоковед Иван Бочаров: Мирная сделка США и Ирана не решает ключевые противоречия

Мирная сделка, заключенная между США и Ираном, не решает ключевые противоречия и может не предотвратить возобновление конфликта. На это указал в комментарии «Ленте.ру» программный менеджер Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Бочаров.

«Достигнуты предварительные договоренности, которые создают определенную рамку для дальнейших переговоров, но сами по себе не решают ключевые противоречия», — объяснил он.

Например, сделка может не остановить противостояние Израиля с радикальной ливанской группировкой «Хезболла», заметил востоковед. Кроме того, по его словам, многие формулировки договоренностей очень расплывчаты и могут трактоваться сторонами по-разному.

Ранее политолог Алексей Наумов рассказал о главной выгоде мирной сделки для президента США Дональда Трампа. По его мнению, американскому лидеру предоставили шанс спасти лицо и выйти из войны.