Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:32, 15 июня 2026МирЭксклюзив

Названы ключевые проблемы мирной сделки США и Ирана

Востоковед Иван Бочаров: Мирная сделка США и Ирана не решает ключевые противоречия
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Мирная сделка, заключенная между США и Ираном, не решает ключевые противоречия и может не предотвратить возобновление конфликта. На это указал в комментарии «Ленте.ру» программный менеджер Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Бочаров.

«Достигнуты предварительные договоренности, которые создают определенную рамку для дальнейших переговоров, но сами по себе не решают ключевые противоречия», — объяснил он.

Например, сделка может не остановить противостояние Израиля с радикальной ливанской группировкой «Хезболла», заметил востоковед. Кроме того, по его словам, многие формулировки договоренностей очень расплывчаты и могут трактоваться сторонами по-разному.

Ранее политолог Алексей Наумов рассказал о главной выгоде мирной сделки для президента США Дональда Трампа. По его мнению, американскому лидеру предоставили шанс спасти лицо и выйти из войны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Командующий люфтваффе пригрозил Калининграду и Санкт-Петербургу

    Посольство высказалось о задержании Британией танкера «теневого флота» России

    В Минобороны отчитались о взятом российскими военными населенном пункте в ДНР

    Китай сочли инфляционной угрозой для мировой экономики

    Российский боец UFC поставил на бой Топурия — Гейджи и выиграл 400 миллионов рублей

    Начавшаяся из-за брошенных окурков массовая драка в Москве попала на видео

    Шансы на очередное снижение ключевой ставки Банка России оценили

    Собирающимся в Европу россиянам сделали важное предупреждение

    Командир «Айдара» пожаловался на гея-уклониста

    Москвичей предупредили о резком похолодании

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok