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12:33, 15 июня 2026Путешествия

Пассажира задержали в российском аэропорту из-за духов

Таможенники в аэропорту Кольцово задержали пассажира из Баку с 18 флаконами духов
Алина Черненко

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Таможенники в аэропорту Екатеринбурга Кольцово задержали пассажира, прилетевшего из Баку, с 18 флаконами духов. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Уральского таможенного управления.

Мужчина признался, что работает в крупной нефтехимической компании и везет парфюм из собственного магазина в подарок коллегам и бригадным работникам. Учитывая количество флаконов и частоту перелетов пассажира, таможенники пришли к выводу, что они имеют дело с товарами не для личного пользования.

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В отношении нарушителя составили административный протокол по статье о недекларировании товаров. Ему грозит штраф в размере от половины до двукратной стоимости духов.

Ранее житель Екатеринбурга ограбил duty-free в чужом городе и улетел домой. Мужчина взял с полки парфюм и вышел с ним из магазина. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.

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