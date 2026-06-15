Предсказана реакция Нетаньяху на мир между США и Ираном

Политолог Мезюхо: Нетаньяху выгоден конфликт на Ближнем Востоке во избежание суда

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху остается главным выгодоприобретателем от затяжного противостояния на Ближнем Востоке, считает политолог Иван Мезюхо. В разговоре с «Лентой.ру» он рассказал, что война позволяет Нетаньяху консолидировать общество вокруг непопулярного правительства и избегать судебного преследования.

«Если бы не новое противостояние с Ираном, израильское правосудие уже бы затаскало главу исполнительной власти по судам. Боевые действия делают его внутреннюю политику более стабильной», — пояснил политолог.

По его словам, отсутствие вооруженной схватки вернет активную политическую дискуссию внутри израильского общества, что неминуемо приведет к правительственному кризису и отставке Нетаньяху. Поэтому премьер будет делать все возможное, чтобы конфликт у границ Израиля продолжался хотя бы в полуспящей фазе, в том числе с движением «Хезболла», считает специалист.

При этом Мезюхо не исключил, что президент США Дональд Трамп будет оказывать колоссальное давление на израильского премьера с целью приостановки военной активности.

Нетаньяху может стать электоральным могильщиком Трампа, если его действия разрушат хрупкие договоренности о мире между Ираном и США Иван Мезюхо политолог

Вместе с тем политолог отметил, что достигнутый при содействии России и Китая предварительный мир между Ираном и Соединенными Штатами выглядит как весьма хрупкая конструкция. Если Нетаньяху продолжит операцию в Ливане, эта конструкция станет еще более неустойчивой, указал он.

«Однако Тегеран и Вашингтон настолько устали от конфликта, что даже воинственные планы израильского премьера могут не привести к возобновлению прямого военного противостояния: на кону преодоление мирового нефтяного кризиса и запуск движения в Ормузском проливе. Справится ли Трамп с домашним заданием по успокоению Нетаньяху, покажет уже текущая неделя», — заключил Мезюхо.

Ранее сообщалось, что Израиль остался недоволен мирным соглашением США и Ирана. В частности, Тель-Авив недоволен тем, что сделка позволит вернуть средства в казну Ирана вместо «создания условий для краха режима». Вопрос будущего иранских запасов обогащенного урана также не имеет четкого ответа. По мнению Израиля, Вашингтон «опирается на добрую волю Тегерана».

