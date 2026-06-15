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Силовые структуры
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12:46, 15 июня 2026Силовые структуры

Раскрыта масштабная афера с российскими акциями на семь миллиардов рублей

ФСБ задержала руководителей Mind Money Limited за аферу с российскими акциями на ₽7 млрд
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Руководителей кипрской брокерской компании Mind Money Limited задержали по подозрению в мошенничестве с российскими акциями стоимостью семь миллиардов рублей. Об этом РИА Новости сообщили в центре общественных связей ФСБ России.

Трое фигурантов уголовного дела арестованы, еще двое находятся под домашним арестом. По данным ФСБ, они причастны к масштабной афере с акциями российских телекоммуникационных и топливно-энергетических компаний.

Оперативное видео задержания подозреваемых публикует «Коммерсантъ».

На кадрах видны силовики, которые взламывают входную дверь, кладут на пол мужчин, проводится обыск, найдены деньги и печати.

Ранее сообщалось, что суд Москвы взял под стражу главу брокера «Инвестиционная палата» Алексея Седушкина и руководителя европейского брокера Mind Money Юлию Хандошко, которые занимались заблокированными активами российских и зарубежных инвесторов.

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