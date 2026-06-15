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17:17, 15 июня 2026Авто

Россиянам назвали безопасное время для летней мойки машины

Эксперт Ладушкин: Мойку машины летом лучше всего проводить в послеобеденное время
Марина Аверкина

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Мойку машины летом лучше всего проводить в послеобеденное время, когда основная жара спадет. Об этом RT рассказал руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин.

Он пояснил, что поливать холодной водой сильно нагретый солнцем и двигателем кузов опасно. «Резкий перепад температуры может образовать небольшие трещины на лаке. А в местах, где есть сколы, краска может отслоиться», — уточнил специалист.

Нагретому солнцем лобовому стеклу контакт с холодной водой практически не угрожает, если на нем нет глубоких сколов и трещин. При наличии дефекта трещина может увеличиться.

Особую осторожность, по словам эксперта, нужно проявлять по отношению к тормозной системе. Диски и колодки нагреваются до предельных температур, и резкое охлаждение водой способно искривить диск. «Машина начнет тормозить рывками, появится биение на руле», — объяснил Ладушкин. Кроме того, искривление влечет замену детали, так как проточка, как правило, дает временный эффект.

Эксперт напомнил, что инструкторы в автошколах учат не заезжать в лужу после интенсивного торможения. Но водители нередко забывают об этом правиле и охлаждают горячие тормоза.

Ранее россиянам объяснили опасность запуска двигателя у затопленной ливнями машины. Если уровень воды еще позволяет добраться до аккумулятора, первым делом нужно отключить клемму — это снизит риск коротких замыканий. Полностью утопленную машину трогать бесполезно: массовое попадание воды вызовет замыкания и выведет из строя большинство электронных блоков. Категорически запрещено запускать двигатель — гидроудар сразу разрушит мотор, напомнил специалист.

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