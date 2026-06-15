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15:43, 15 июня 2026Экономика

Россиянам назвали скрытую опасность в квартирах

Дезинсектор Купин: Пылевые клещи живут в каждой квартире
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: JulieK2 / Shutterstock / Fotodom

В каждой квартире живут неочевидные виновники аллергии — пылевые клещи. Скрытую опасность для здоровья в жилье назвал россиянам мастер по дезинсекции Алексей Купин в беседе с РИАМО.

«Пылевые клещи есть практически у всех. Это не признак грязи — это норма городской жизни. Они питаются слущенными клетками кожи, размножаются в матрасах, диванах, коврах и сами по себе не кусают, но их экскременты вызывают аллергию и астму», — рассказал специалист.

Личинки кожееда обычно поражают шерсть, натуральные ткани, кожу, перья. При этом обнаруживают их обычно только тогда, когда диван уже испорчен. По словам Купина, мебель старше 10-15 лет становится настоящим рассадником паразитов. Поролон разрушается и создает идеальную среду для размножения пылевых клещей — исправить это не поможет даже химчистка. Поэтому выбросить старый диван будет дешевле и безопаснее, чем постоянно его обрабатывать от паразитов, заключил эксперт.

Ранее россиян предупредили о неочевидной опасности тополиного пуха. В нем могут скрываться клещи, которые переносят боррелиоз.

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