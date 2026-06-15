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13:40, 15 июня 2026Спорт

Российский боец UFC поставил на бой Топурия — Гейджи и выиграл 400 миллионов рублей

Российский боец UFC Царукян поставил на победу Гейджи над Топурией и выиграл 400 миллионов
Владислав Уткин
Владислав Уткин
СюжетКурс доллара:

Фото: Amber Searls-Imagn Images / Reuters

Российский боец UFC Арман Царукян поставил на победу Джастина Гейджи над Илией Топурией и выиграл 400 миллионов рублей. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

7 июня Царукян поставил миллион долларов (73 470 000 рублей по актуальному на тот момент курсу) на победу Гейджи. Коэффициент на этот исход составил 5,7. В свою очередь, ставки на успех Топурии принимались с котировкой 1,17.

Топурия проиграл американскому бойцу Гейджи в финале турнира UFC White House — Freedom 250, который прошел в Вашингтоне и был посвящен 80-летию президента США Дональда Трампа. Поединок завершился после четвертого раунда, так как Топурия, получивший серьезный урон, отказался выходить на последнюю пятиминутку.

Таким образом, Гейджи одержал 11-ю победу в UFC. Он забрал полноценный чемпионский пояс в легком весе, которым ранее владел Топурия.

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