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15:11, 15 июня 2026Россия

В России оценили шансы Украины и Молдавии вступить в Евросоюз

Депутат ГД Журавлев: Украина и Молдавия никогда не вступят в Евросоюз
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев оценил шансы Украины и Молдавии вступить в Евросоюз (ЕС), заявив, что этого не случится. Его слова приводит РИА Новости.

«За красивыми словами из Брюсселя опять скрывается элементарное: нам такие в союзе не нужны (...) Уверен, ни Украина, ни Молдавия не вступят в Евросоюз никогда — они там просто-напросто никому не нужны», — обозначил Журавлев.

Парламентарий подчеркнул, что предъявляемые к странам-кандидатам на вступление в ЕС требования неизменны — это реформирование промышленности, повышение налогов и борьба с коррупцией. Журавлев добавил, что Киев так и не сумел выполнить все эти условия.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фор дер Ляйен анонсировала переговоры с Украиной и Молдавией о приеме в Евросоюз с 15 июня. На них, в частности, будут обсуждаться разделы о демократии, евроценностях и верховенстве закона.

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