В Харькове попытались «спасти» от российских ударов разворованный музей

Власти Харькова демонстративно изображали спасение картин из художественного музея после ночных ударов по городу, однако большинство экспонатов городских музеев были вывезены на Запад еще в 2022 году. Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса Геннадий Алехин, его слова опубликовал в Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков.
«На видео мэр Харькова Терехов спасает ценные картины мастеров 18-го, 19-го века. Все это вранье. Напомню: весной 22 года большинство экспонатов музеев Харькова, (краеведческий, художественный и частные галереи), были вывезены на Запад, а оставшиеся ценности постепенно разворовывались», — написал он. По словам эксперта, в схеме по расхищению музейных объектов участвовал бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, который якобы был тесно связан с криминальным миром в 90-е годы и носил в преступной среде прозвище Мячик.
Он также отметил, что пожара и задымления в здании художественного музея не было, а удар пришелся по зданиям напротив него — объектам Службы безопасности Украины и МВД.
Ранее сообщалось, что Российская армия совершила ответный массированный удар возмездия по объектам оборонно-промышленного комплекса в Киеве, Харькове и Днепропетровске. В Минобороны перечислили предприятия, которым было нанесено поражение. В частности, был атакован завод «Маяк», производивший стартовые ускорители для крылатых ракет «Фламинго».