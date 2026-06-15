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13:01, 15 июня 2026Бывший СССР

В Харькове попытались «спасти» от российских ударов разворованный музей

Алехин: В 2022 году большинство экспонатов музеев Харькова вывезли на Запад
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Харьковская ВГА

Власти Харькова демонстративно изображали спасение картин из художественного музея после ночных ударов по городу, однако большинство экспонатов городских музеев были вывезены на Запад еще в 2022 году. Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса Геннадий Алехин, его слова опубликовал в Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков.

«На видео мэр Харькова Терехов спасает ценные картины мастеров 18-го, 19-го века. Все это вранье. Напомню: весной 22 года большинство экспонатов музеев Харькова, (краеведческий, художественный и частные галереи), были вывезены на Запад, а оставшиеся ценности постепенно разворовывались», — написал он. По словам эксперта, в схеме по расхищению музейных объектов участвовал бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, который якобы был тесно связан с криминальным миром в 90-е годы и носил в преступной среде прозвище Мячик.

Он также отметил, что пожара и задымления в здании художественного музея не было, а удар пришелся по зданиям напротив него — объектам Службы безопасности Украины и МВД.

Ранее сообщалось, что Российская армия совершила ответный массированный удар возмездия по объектам оборонно-промышленного комплекса в Киеве, Харькове и Днепропетровске. В Минобороны перечислили предприятия, которым было нанесено поражение. В частности, был атакован завод «Маяк», производивший стартовые ускорители для крылатых ракет «Фламинго».

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