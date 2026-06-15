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15:42, 15 июня 2026Мир

В СВР России рассказали о контактах с ЦРУ по Украине

Нарышкин: Контакты СВР и ЦРУ по вопросу Украины продолжаются
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Служба внешней разведки (СВР) России поддерживает контакты с Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) США. Об этом сообщил директор СВР Сергей Нарышкин, передает ТАСС.

«[Контакты с ЦРУ] есть, они не такие активные, как с предыдущим руководителем, но они есть», — отметил глава разведывательного ведомства.

Ранее президент России Владимир Путин поговорил по телефону с главой Белого дома Дональдом Трампом и поздравил его с 80-летием. Российский лидер в ходе беседы подчеркнул, что удары Вооруженных сил Украины по гражданской инфраструктуре на российской территории не способны изменить положение Киева на поле боя.

1 апреля Нарышкин заявил, что российские разведслужбы находятся в контакте с американскими коллегами из ЦРУ по вопросу Ирана.

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