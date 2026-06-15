Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:39, 15 июня 2026Наука и техника

Журналист рассказал о «свинцовом облаке» для защиты ядерных ракет

Рогаткин: 80 стволов комплекса «Дым» защитят шахты с ядерными ракетами РВСН
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Александр Рогаткин

Комплексы «Дым-2», которые обеспечивают защиту пусковых шахт Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) России, способны за секунды выпустить по цели «свинцовое облако». О возможностях комплекса рассказал журналист Александр Рогаткин в Telegram.

Дистанционно управляемые боевые модули, установленные у стартовых позиций ядерных ракет, несут восемь блоков по десять стволов калибра 5,45 миллиметра. Комплекс может работать автоматически или под управлением оператора, который контролирует систему из 16 модулей на расстоянии до пяти километров.

Установка ведет огонь залпами по десять патронов. Также «Дым-2» оснащен инфракрасными прожекторами, которые обеспечивают работу в темное время суток. Рогаткин отметил, что такое устройство может превратить беспилотник противника в дуршлаг.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность. Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность.Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
9 августа 2023

«Не могу понять, почему до сих пор их не применяют для защиты наших НПЗ?» — задается вопросом журналист.

В мае на форуме в Подмосковье показали новый зенитный артиллерийский комплекс ЗАК-30 «Цитадель», который предназначен для защиты объектов от беспилотников. В основе системы лежит дистанционно управляемый боевой модуль с пушкой калибра 30 миллиметров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сверхзвуковой бомбардировщик разбился в российском регионе

    Россиянин набросился на незнакомку и уселся на нее с шарфом

    Москвичку с собакой спасли благодаря открыткам в домовом чате

    Летевшие в Сочи россияне провели в пути сутки и не смогли добраться до курортного города

    Поставщики продуктов питания попросили не давить на них интернетом

    Экс-солистка группы Hi-Fi начала пить успокоительное из-за стрижки дочери

    Эвакуация летчика из потерпевшего крушение Ту-22М3 в Иркутской области попала на видео

    Найден способ предсказать риск рака за годы до появления симптомов

    Российского подростка отправили под домашний арест из-за теракта

    Малому бизнесу в России дали совет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok