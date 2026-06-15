Журналист рассказал о «свинцовом облаке» для защиты ядерных ракет

Рогаткин: 80 стволов комплекса «Дым» защитят шахты с ядерными ракетами РВСН

Комплексы «Дым-2», которые обеспечивают защиту пусковых шахт Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) России, способны за секунды выпустить по цели «свинцовое облако». О возможностях комплекса рассказал журналист Александр Рогаткин в Telegram.

Дистанционно управляемые боевые модули, установленные у стартовых позиций ядерных ракет, несут восемь блоков по десять стволов калибра 5,45 миллиметра. Комплекс может работать автоматически или под управлением оператора, который контролирует систему из 16 модулей на расстоянии до пяти километров.

Установка ведет огонь залпами по десять патронов. Также «Дым-2» оснащен инфракрасными прожекторами, которые обеспечивают работу в темное время суток. Рогаткин отметил, что такое устройство может превратить беспилотник противника в дуршлаг.

«Не могу понять, почему до сих пор их не применяют для защиты наших НПЗ?» — задается вопросом журналист.

В мае на форуме в Подмосковье показали новый зенитный артиллерийский комплекс ЗАК-30 «Цитадель», который предназначен для защиты объектов от беспилотников. В основе системы лежит дистанционно управляемый боевой модуль с пушкой калибра 30 миллиметров.