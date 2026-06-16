76-летняя Вера Вонг вышла в свет в оголяющем тело наряде

76-летняя дизайнер Вера Вонг в откровенном образе посетила премию Fragrance Foundation

Американский дизайнер Вера Вонг в откровенном образе посетила премию Fragrance Foundation. Снимки публикует Page Six.

76-летний модельер вышла в свет в наряде собственного бренда, который частично оголял тело. Знаменитость выбрала бра с остроносыми чашками и прозрачную юбку на ультранизкой посадке.

Кроме того, Вонг надела голубые перчатки и солнцезащитные очки. При этом волосы она собрала в два низких хвоста.

Ранее в мае Вонг посетила организованный Фондом исследований рака груди благотворительный вечер и была раскритикована в сети. Для выхода в свет модельер выбрала лиловое атласное платье. Однако пользователи обратили внимание на экстремальную худобу звезды.