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20:43, 16 июня 2026Ценности

76-летняя Вера Вонг вышла в свет в оголяющем тело наряде

76-летняя дизайнер Вера Вонг в откровенном образе посетила премию Fragrance Foundation
Майя Пономаренко
Майя Пономаренко

Фото: Gilbert Carrasquillo / GC Images / Getty Images

Американский дизайнер Вера Вонг в откровенном образе посетила премию Fragrance Foundation. Снимки публикует Page Six.

76-летний модельер вышла в свет в наряде собственного бренда, который частично оголял тело. Знаменитость выбрала бра с остроносыми чашками и прозрачную юбку на ультранизкой посадке.

Кроме того, Вонг надела голубые перчатки и солнцезащитные очки. При этом волосы она собрала в два низких хвоста.

Ранее в мае Вонг посетила организованный Фондом исследований рака груди благотворительный вечер и была раскритикована в сети. Для выхода в свет модельер выбрала лиловое атласное платье. Однако пользователи обратили внимание на экстремальную худобу звезды.

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