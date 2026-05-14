Фигуру знаменитости раскритиковали из-за фото с благотворительного вечера

Американский дизайнер свадебных платьев Вера Вонг посетила организованный Фондом исследований рака груди благотворительный вечер и была раскритикована в сети за внешний вид. Материал опубликован на сайте Daily Mail.

76-летняя знаменитость вышла в свет в Нью-Йорке, выбрав лиловое атласное платье с глубоким декольте. Наряд подчеркивал стройную фигуру модельера. Наряд дополняла укладка с распущенными волосами и черные солнцезащитные очки.

Пользователей сети смутила чрезмерная худоба Вонг, о чем они написали в комментариях под новостью. «Мне нравится, как все критикуют Деми Мур за ее вес, но при этом восхваляют Веру Вонг. Она выглядит такой же худой, а то и еще худее», «Ее моложавая внешность достигнута ценой истощенного тела», «Страшно представить, как она на самом деле выглядит», «Работа, сон, водка. Ах, да, и почти никакой еды», — возмутились они.

В феврале откровенный образ 76-летней Веры Вонг на премии BAFTA разозлил пользователей сети. Знаменитость предстала перед публикой в черном облегающем комплекте, состоящем из прямой юбки и топа-бандо.